В метро объяснили проблемы с оплатой проезда

Проблемы в работе оплаты проезда накануне возникли из-за сбоя в результате перегрузки, столичный метрополитен уверяет, что работает над устранением проблем.

Источник: метро Киева

Дословно: "По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть.

Конечно, мы не сможем изменить ваше вчерашнее испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее свозить вас в нужные вам места!".

Детали: Отмечается, что в настоящее время специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ детально изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе, чтобы "подобная #зрада больше не повторилась".

Что было ранее: 16 декабря в системе оплаты проезда киевского метрополитена произошел очередной сбой. На нескольких станциях образовались большие очереди. Были зафиксированы случаи, когда раздраженные пассажиры штурмовали турникеты.

Почему это важно: Ранее планировалось, что с 1 ноября 2019 года полноценно заработает система единого электронного билета в общественном транспорте Киева. Метрополитен начал выводить из обращения жетоны, ограничив их продажу до одного в одни руки. В то же время в октябре из-за сбоев решением столичной власти полноценный запуск единого электронного билета перенесли на 31 марта 2020 года. Из-за этого жетоны в столичном метро тоже оставили в продаже. В то же время метрополитен не стал возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают.