Зеленский: Украина и Азербайджан активизируют сотрудничество в сфере международных перевозок
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Исхам Алиев договорились активизировать сотрудничество стран в международных авиационных, автомобильных и транспортных перевозках.
Об этом заявил Владимир Зеленский, передает пресс-служба украинского президента.
"Следует в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать соответствующую инфраструктуру. Мы согласились активизировать сотрудничество в международных авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозках", - сказал Зеленский.
Кроме этого, по его словам, государства должны развивать потенциал двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической сфере.
"Украина поддерживает реализацию проекта Южного газотранспортного коридора. Сегодня мы договорились изучить возможность по его расширению. Это важный фактор диверсификации поставок газа европейским потребителям", - отметил украинский президент.
Также Зеленский и Алиев обсудили совместные проекты в космической и авиационной отрасли, в частности, самолетостроении.
Экономическая правда
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