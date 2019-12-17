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В портфелях госбанков сохраняется высокий уровень кредитов бизнес группам олигархов

Вторник, 17 декабря 2019, 13:40

В Национальном банке заявили, что 60% портфеля государственных банков - это кредиты 20 известных частных бизнес-групп, эти кредиты имеют плохое качество и формируют основную часть неработающего портфеля (81% всех неработающих кредитов Ощадбанка и Укрэксимбанка).

Об этом сообщается в отчете о финансовой стабильности от НБУ.

Также отмечается, что Ощадбанк и Укрэксимбанк до сих пор не смогли урегулировать проблемную задолженность.

Уровень корпоративных NPL (доли неработающих кредитов) снизился до 56.8% и все еще существенно превышает показатель частных банков и банков с иностранным капиталом, кроме российских (13,4%).

Отмечается, что новые кредиты преимущественно приемлемого качества, но кредитная политика должна быть более взвешенной.

Экономическая правда

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НБУ

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