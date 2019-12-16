Кабмин и Нацбанк собрались "на кофе"

Правительство и Национальный банк ввели традицию регулярных встреч в рамках Меморандума о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Об этом сообщает правительственный портал.

Отмечается, что встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и является площадкой для диалога, а не для принятия решений.

В них принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, члены Правления центробанка, заместители министров финансового и экономического блока.

"Правительство, как и НБУ, независимые друг от друга, имеют одинаковую цель - стабильная экономика, сильная финансовая система и, как результат, благосостояние украинских граждан", - комментирует встречу Гончарук.

Так, в рамках сегодняшней встречи речь шла преимущественно об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост.

В частности, представители Национального банка отметили, что это является позитивным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельных сегментах.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", - подчеркнул Яков Смолий.

Плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров, отметили члены Правления НБУ. Во-первых, это отчасти снижает себестоимость продукции, которая будет направляться на экспорт, ведь до 50% затрат украинских экспортеров прямо или косвенно осуществляются в иностранной валюте (сырье, оборудование, топливо и т.д.).

Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы.

Однако, спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением курса, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках.

Так, в сентябре-октябре 2019 мировые цены на стальную продукцию были на 20% ниже, чем год назад. Как следствие, падение объемов производства черных металлов наблюдается не только в Украине, но и Германии, Франции, Испании.

При этом при неблагоприятных внешних ценовых условий украинские металлургические заводы старались максимально полезно использовать время и провести запланированные ранее ремонты, что и сказалось на показателях производства отрасли.