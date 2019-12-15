Новости выходных: укрепление гривни, тарифы Ryanair, металлургический кризис

О чем все говорили на выходных?

О рекордном укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 16 декабря на уровне 23,5 за доллар, что является максимальным показателем с января 2016 года.

О дополнительных поездах на праздники. В период зимних праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск, Вильнюс, Рига.

О "Северном потоке-2". Всего около 350 компаний из Германии вовлечены к противоречивому проекту газопровода "Северный поток - 2".

Об изменении тарифов Ryanair. Лоукост изменил структуру тарифов, ввел возможность предварительного заказа питания на свои рейсы и изменил максимальный сбор за приоритетную посадку.

О зарплатах министров. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

О металлургическом кризисе. Металлургические предприятия Украины по итогам текущего года, как ожидается, снизят выплавку стали на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 20,5 млн тонн с 21,1 млн тонн.