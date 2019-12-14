В Германии забеспокоились о 350 компаниях, вовлеченных в Nord Stream 2

Всего около 350 компаний из Германии вовлечены к противоречивому проекту газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил председатель внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit Online.

Из-за запланированных санкций против газопровода со стороны США эти компании теперь должны "беспокоиться о своем бизнесе", сказал Траер.

Напомним, 11 декабря Палата представителей американского Конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока - 2".

По данным консорциума Nord Stream 2 AG, в Балтийском море уже проложено 2100 километров двойной нити. Не хватает примерно 300 километров. Санкции могут крайней мере затянуть завершение строительства.