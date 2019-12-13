Аэропорты Украины за 2019 год приняли более 22 миллионов пассажиров

Пассажиропоток аэропортов Украины за 11 месяцев 2019 года составил 22 млн 576 тысяч пассажиров, что на 18,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на Госавиаслужба.

Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 20% и составил 20 млн 404,2 тыс. человек. На внутренних рейсах число обслуженных пассажиров возросло на 7,7% до 2 млн 171,8 тыс. пассажиров.

Украинские авиакомпании за 11 месяцев 2019 года выполнили 95,7 тыс. коммерческих рейсов (+3,1%) и перевезли 12 млн 867,3 тыс. пассажиров (+10,2%).

Пассажиропоток на международных рейсах составил 11 млн 792,9 тыс. человек (+10,5%), на внутренних — 1 млн 74,4 тыс. человек (+7%).

Разница между показателями внутреннего пассажиропотока аэропортов Украины и авиакомпаний Украины объясняется тем, что в случае с аэропортами один пассажир на рейсе, например, Киев-Одесса считается как один вылетевший в Киеве и один прилетевший в Одессе. В случае с авиакомпаниями этот пассажир учитывается в статистике как один человек.

Крупнейшие аэропорты Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года:

- Борисполь: 14 млн 206,6 тыс. (+21,6%)

- Жуляны: 2 млн 414 тыс. (-7,4%)

- Львов: 2 млн 45,8 тыс. (39,4%)

- Харьков: 1 млн 227,2 тыс. (+39%)

- Запорожье: 392,8 тыс. (+6,3%)

- Днепр: 318,6 тыс (+14%)

Информация от других аэропортов, включая, Одессу, отсутствует.





