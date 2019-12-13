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В аэропорту Вильнюса открыли площадку для наблюдения за самолетами

Пятница, 13 декабря 2019, 19:12
 

Аэропорт Вильнюс открыл первую в Литве площадку для наблюдения за самолетами, которая расположена в общедоступной зоне и открыта круглосуточно.

Об этом сообщает avianews.com

"Мы рады, что теперь всех энтузиастов и любителей авиации, а также просто любопытных людей мы сможем принять на таком месте в Вильнюсе, откуда открывается наилучший вид на воздушные суда", — прокомментировал руководитель аэропорта Вильнюс Дайнюс Чюплис.

 

Площадка состоит из трех секций — стоянки для автомобилей, зоны с накрытием и скамейками и открытой трибуны, расположенной на высоте нескольких метров. С нее открывается вид на аэродром, при этом наблюдению и ведению фото- и видеосъемки не мешает забор.

 

В следующем году город планирует установить рядом с площадкой детскую площадку. Также в ближайшее время здесь поставят информационные стенды с информацией о самолетах, наиболее часто летающих в Вильнюс, аэродромной технике и план территории аэропорта.




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