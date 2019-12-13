Ноовсти 13 декабря: Укрбуд, Нафтогаз и Совет НБУ vs НБУ

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О гривне. Минэкономики сообщает, что в начале следующего года в Украине может ускориться инфляция , в частности, из-за временного ослабления гривни.

Об аэропорте Борисполь. Антимонопольный комитет принял решение об отмене льгот и других преимуществ, которые Мининфраструктуры предоставило международному аэропорту "Борисполь", ведомство согласилось с решением.



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