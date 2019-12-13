Литва передала украинской таможни программное обеспечение для тестирования новой транзитной системы

Литва передала Государственной таможенной службе программное обеспечение для тестирования новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).

Об этом сообщил в Facebook глава службы Максим Нефьодов.

"Софт подарила литовская таможня, вот сегодня подписали договор дарения с моим литовским коллегой. Общий транзит - это, условно, таможенный безвиз - возможность единственным документом проехать от Лиссабона в Краматорск. Поскольку этот софт общеевропейский, самостоятельно его написать малореально", - написал он.

"Поэтому берем то, что используют литовские коллеги, и будем дорабатывать. В конце марте хотим делать тестовый запуск, год работаем (согласно закону) в национальном домене, а затем включаемся в европейский", - добавил Нефьодов.

Напомним:

8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что при запуске новой таможни уволили 80% руководителей центрального аппарата.

Из государственного бюджета-2020 на совершенствование инфраструктуры таможни выделили 480 миллионов гривен - деньги потратят на новые пункты пропуска и установку оборудования.

Экономическая правда