У "АрселорМиттал Кривой Рог" новый гендиректор

С 2020 года новым генеральным директором "АрселорМиттал Кривой Рог" станет Мауро Лонгобарди, который до этого возглавлял компанию "Arcelormittal Tubular Products Jubail".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 2002 по 2006 гг. Лонгобарди работал в "Tenaris" (Италия) в сфере качества, технологии и разработки новой продукции.

В 2010 году его перевели в Дубай на пост директора по координации международных продаж труб сортамента нефтепромысла.

С 2013 по 2015 гг. Работал на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) в должности заместителя генерального директора по стратегии, технологии и развития.

После этого перешел в "Интерпайп", став заместителем гендиректора по производству в Украине.

С февраля 2018 присоединился как гендиректор "Arcelormittal Tubular Products Jubail".