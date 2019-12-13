"Нафтогаз" планирует в 2020 году cоздать биржу для торговли газом

Директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что в 2020 году компания планирует создать биржу для торговли газом.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Наша идея, наша стратегия, что в следующем году мы сделаем непосредственно биржу, где "Нафтогаз" будет выступать как покупателем, так и продавцом газа", - отметил Фаворов.

Он отметил, что решение уже принято правлением и наблюдательным советом компании, ведется необходимая подготовительная работа для запуска биржи.

В частности, провели тендер по внедрению системы ETRM (Energy Trade Risk Management), которая будет учитывать все сделки и колебания цен на рынке.

"Внедрение этой системы даст нам необходимые механизмы, чтобы контролировать коммерческие риски", - рассказал Фаворов.