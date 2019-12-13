Швейцария продлила заморозку активов Януковича стоимостью в 70 миллионов франков
Пятница, 13 декабря 2019, 16:47
Швейцария продлила на год замораживание активов экс-президента Виктора Януковича, ориентировочно активы оцениваются в 70 миллионов швейцарских франков.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в Украине.
"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (ок. 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебной сотрудничества между Швейцарией и Украиной"
Экономическая правда
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