Дело на 1 миллиард: Ощадбанк отозвал иск к Укртелекому

Хозсуд Киева 11 декабря удовлетворил заявление Ощадбанка об оставлении без рассмотрения его иска к Укртелекому о взыскании 1,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Перед этим Ощадбанк и Укртелеком в рамках этого дела подавали в суд ходатайство об отложении его рассмотрения из-за намерения заключить мировое соглашение.

В пресс-службе Ощадбанка Finbalance подтвердили, что "обязательства Укртелекома перед Ощадбанком урегулированы".

"Ощадбанк и Укртелеком по взаимному согласию урегулировали обязательства Укртелекома перед Ощадбанком.

Достигнутые договоренности предусматривают поэтапное и полное погашение задолженности перед банком, обеспечение обязательства залогом ликвидных активов, начисление процентов на сумму задолженности", - говорится в сообщении.

Напомним:

В августе пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций Укртелекома за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций Укртелекома) перед Ощадбанком.

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривень.

15 сентября 2015 года Укртелеком заключил с банком договор, согласно которому Ощадбанк обязался передать в собственность Укртелекому, а последний - не позднее 15 марта-2017 принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям.

В августе 2017 года, чтобы избежать выполнения обязательств по договору (уплаты банку более 1 млрд грн), Укртелеком подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.