На зимние праздники УЗ назначила 26 дополнительных поездов
На новогодние и зимние праздники Укрзализныця уже назначила 26 дополнительных поездов, 3 дополнительных рейса, а также продлила маршруты 7 поездов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что назначенные поезда будут курсировать в период с 20 декабря 2019 по 14 января 2020 года.
"В целом благодаря этим поездам Укрзализныця предложит своим клиентам дополнительно около 300 000 мест. Больше всего рейсов - 15 - назначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период", - говорится в сообщении.
Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.
|
№
|
№ поїзда
|
Сполучення
|
Час відправлення
|
Дати, коли курсуватиме поїзд
|
Час прибуття
|
Додаткові поїзди
|
1.
|
181
|
Київ — Львів
|
00:55
|
22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня та 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня
|
10:36
|
182
|
Львів — Київ
|
12:18
|
21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня та 3, 4, 7, 8, 11, 12 січня
|
00:02
|
2.
|
217
|
Київ — Львів
|
15:02
|
21-30 грудня та 1-12 січня
|
00:09
|
218
|
Львів — Київ
|
01:28
|
21-31 грудня та 2-12 січня
|
09:14
|
3.
|
197
|
Київ — Ковель
|
06:19
|
28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10, 12 січня
|
14:48
|
198
|
Ковель — Київ
|
11:27
|
20:45
|
4.
|
295
|
Київ — Ковель
|
09:20
|
13 січня
|
20:00
|
296
|
Ковель — Київ
|
07:42
|
20 грудня
|
19:22
|
5.
|
235
|
Київ — Ужгород
|
20:28
|
6-9 січня
|
11:58
|
Ужгород — Київ
|
18:15
|
20, 21, 23-27, 29, 30 грудня та 1, 6 січня
|
08:40
|
6.
|
239
|
Київ — Ужгород
|
19:47
|
6-9 січня
|
10:58
|
207
|
Ужгород — Київ
|
18:00
|
27-30 грудня та 1 січня
|
10:20
|
7.
|
219
|
Київ — Івано-Франківськ — Чернівці
|
01:37
|
21-25 грудня та з 6-9 січня
|
17:38
|
220
|
Чернівці — Івано-Франківськ — Київ
|
22:26
|
21-31 грудня та 6 січня
|
14:52
|
8.
|
263
|
Київ — Івано-Франківськ
|
15:02
|
14 січня
|
02:43
|
Івано-Франківськ — Київ
|
09:12
|
23 грудня
|
00:02
|
9.
|
249
|
Київ — Чернівці
|
15:09
|
6, 7 січня
|
08:15
|
250
|
Чернівці — Київ
|
19:15
|
21-30 грудня
|
11:56
|
10.
|
245
|
Київ — Ворохта
|
20:21
|
23, 25, 27, 29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня
|
12:02
|
246
|
Ворохта — Київ
|
13:51
|
24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня
|
05:28
|
11.
|
221
|
Київ — Кам'янець-Подільський
|
23:59
|
28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня
|
08:57
|
222
|
Кам'янець-Подільський — Київ
|
19:04
|
29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня
|
04:47
|
12.
|
233
|
Київ — Вінниця
|
13:27
|
28, 30 грудня та 1, 3, 7, 11, 13 січня
|
16:30
|
234
|
Вінниця — Київ
|
17:30
|
21:20
|
13.
|
202
|
Жмеринка — Київ
|
20:48
|
20 грудня
|
00:37
|
201
|
Київ — Жмеринка
|
16:07
|
12 січня
|
21:30
|
14.
|
216
|
Жмеринка — Київ
|
14:20
|
23 грудня
|
19:28
|
215
|
Київ — Жмеринка
|
06:06
|
14 січня
|
11:31
|
15.
|
248
|
Хмельницький — Київ
|
18:40
|
21 грудня
|
00:20
|
247
|
Київ — Хмельницький
|
16:07
|
13 січня
|
22:45
|
16.
|
282
|
Київ — Новоолексіївка
|
21:47
|
11, 13 січня
|
12:40
|
Новоолексіївка — Київ
|
14:55
|
28, 30 грудня
|
04:46
|
17.
|
161
|
Київ — Миколаїв
|
14:35
|
21, 23, 25, 29 грудня та 3, 9, 13 січня
|
04:40
|
162
|
Миколаїв — Київ
|
22:13
|
20, 22, 24, 28 грудня та 2, 8, 12 січня
|
12:32
|
18.
|
210
|
Одеса — Київ
|
05:07
|
20, 21 грудня
|
14:48
|
19.
|
223
|
Київ — Одеса
|
07:46
|
29 грудня та 4, 7, 12 січня
|
17:55
|
224
|
Одеса — Київ
|
11:03
|
20:31
|
20.
|
224
|
Одеса — Київ
|
11:03
|
27 грудня та 11 січня
|
20:31
|
21.
|
205
|
Покровськ — Харків
|
09:20
|
20, 22, 27-30 грудня та 2, 4, 5, 8, 11, 12 січня
|
14:49
|
Харків — Покровськ
|
16:44
|
22:07
|
22.
|
258
|
Одеса — Ужгород
|
16:54
|
21, 23, 25 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня
|
11:10
|
227
|
Ужгород — Одеса
|
14:05
|
22, 24, 26 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня
|
09:30
|
23.
|
168
|
Львів — Одеса
|
09:40
|
22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня
|
20:23
|
Одеса — Львів
|
10:18
|
21:05
|
24.
|
193
|
Івано-Франківськ — Львів
|
11:18
|
29, 30 грудня та 5, 8, 12 січня
|
14:20
|
194
|
Львів — Івано-Франківськ
|
14:20
|
18:00
|
25.
|
202
|
Львів — Ужгород
|
06:43
|
29 грудня та 1, 11 січня
|
12:10
|
201
|
Ужгород — Львів
|
14:05
|
19:55
|
26.
|
204
|
Львів — Дніпро
|
21:20
|
20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня
|
11:24
|
203
|
Дніпро — Львів
|
16:39
|
21, 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня
|
05:40
|
Додаткові рейси
|
27.
|
782
|
Київ — Черкаси
|
20:00
|
24, 31 грудня та 7 січня
|
23:39
|
781
|
Черкаси — Київ
|
06:30
|
10:07
|
774
|
Шостка — Київ
|
15:21
|
19:27
|
Київ — Шостка
|
10:32
|
14:36
|
28.
|
797
|
Харків — Запоріжжя
|
09:53
|
31 грудня та 7 січня
|
14:05
|
798
|
Запоріжжя — Харків
|
14:50
|
19:20
|
Продовження маршруту
|
29.
|
72
|
Запоріжжя — Київ — Чоп
|
19:47
|
22-31 грудня та 1-12 січня
|
23:45
|
Чоп — Київ — Запоріжжя
|
01:05
|
24-31 грудня та 1-14 січня
|
07:49
|
30.
|
76
|
Кривий Ріг — Київ — Ужгород
|
20:59
|
27-31 грудня та 1-13 січня
|
21:28
|
75
|
Ужгород — Київ — Кривий Ріг
|
06:25
|
29-31 грудня та 1-14 січня
|
06:23
|
31.
|
179
|
Дніпро — Київ — Львів
|
22:39
|
25-31 грудня та 1-11 січня
|
16:25
|
192
|
Львів — Київ — Дніпро
|
23:19
|
26-31 грудня та 1-12 січня
|
17:17
|
32.
|
243
|
Івано-Франківськ — Київ — Дніпро
|
21:55
|
23-31 грудня та 1-12 січня
|
17:49
|
Дніпро — Київ — Івано-Франківськ
|
09:20
|
25-31 грудня та 1-14 січня
|
05:43
|
33.
|
180
|
Львів — Київ — Дніпро
|
11:50
|
26-31 грудня та 1-12 січня
|
06:40
|
291
|
Дніпро — Київ — Львів
|
13:07
|
27-31 грудня та 1-13 січня
|
06:00
|
34.
|
779
|
Суми — Київ, Вінниця
|
05:35
|
20, 27, 30, 31 грудня та 2, 8, 10 січня
|
13:11
|
780
|
Вінниця, Київ — Суми
|
13:44
|
21:34
|
35.
|
26
|
Одеса — Львів — Ужгород
|
18:25
|
22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня
|
13:55
|
25
|
Ужгород — Львів — Одеса
|
16:43
|
23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня
Экономическая правда
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