Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФОПами

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что надо различать самозанятых ФОПов и работающих как наемные работники в IT-компаниях, и заявила, что для выхода IT-бизнеса из тени надо уменьшать налоги.

Об этом она рассказала в интервью НВ.

Министр заявила, что есть целый ряд IT-компаний, которые оформляют работников как ФОП, и считает, что в любой другой стране кроме Украины такие компании не чувствовали бы себя комфортно.

"Представим большую компанию, которая торгуется на бирже и при этом имеет украинских ФОПов-айтишников на контракте. Значительная часть таких "ФОП" подписывает соглашения, запрещающие им работать и общаться с представителями конкурентов.

Они даже NDA подписывают, потому что это вопрос коммерческой безопасности. Они ходят на работу на 9 утра и работают определенное время, и у них есть руководитель проекта, которому они отчитываются.

Разве они на самом деле предприниматели (ФОПы)? Или они наемные работники и их оформления ФОПами - это уклонение от уплаты налогов на зарплату?", - спрашивает Маркарова.

Как отмечает министр, некоторые продуктовые IT-компании, в случае честной оплаты налогов на зарплату, будут меньше зарабатывать, а аутсорсинговые с меньшей маржинальностью вообще перестанут быть прибыльными.

"С другой стороны, в любом базовом учебнике написано, что бизнес-модель не может базироваться на уклонении от уплаты налогов, и если бизнес не может быть "белым" и при этом зарабатывать, то это не бизнес, а его владелец должен заняться чем-то другим.

С третьей стороны, к сожалению, доверие к государственной фискальной службы ранее было настолько низким, что любая проверка в подобной компании трактуется как "наезд на бизнес". Одна из наших задач - исправить эту ситуацию", - подчеркнула она.

Маркарова также заявила, что для того, чтобы вывести компании из тени, следует, в частности, уменьшать налоги.

"Мне кажется, правильный выход - это улучшать оплачиваемость налогов и одновременно уменьшать "тень". И когда мы увидим реальных плательщиков и их возможности, тогда сможем изменять налоговые ставки.

Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать", - резюмировала Маркарова.