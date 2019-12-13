Samsung уже продала 1 миллион сгибающихся смартфонов Galaxy Fold 

Компания Samsung уже продала более 1 миллион смартфонов Galaxy Fold — при изначальном плане продаж в 500 тысяч штук.

Об этом сообщил президент компании Samsung Electronics Йон Сон, передает ITC.

Таким образом, ограниченная доступность смартфонов и высокая цена не помешали Galaxy Fold стать успешным продуктом.

Учитывая, что до конца года еще остается 2,5 недели, Samsung вполне может продать еще пару сотен тысяч Galaxy Fold.

Отмечается, что прозводитель предварительно прогнозирует в следующем году нарастить продажи сгибающихся смартфонов до 5-6 миллионов единиц.

Напомним:

Samsung Galaxy Fold — первый серийный смартфон с гибким экраном от именитого производителя — поступил в продажу в сентябре, причем первый месяц он был доступен только в Южной Корее.

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