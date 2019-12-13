Укрпочта запустила тестовую версию сервиса по онлайн-подписке

В Укрпоште запустили тестовую версию проекта, который позволит украинцам оформлять подписку на печатные издания онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Продолжаем обновлять услуги и развивать онлайн каналы коммуникаций с клиентами. Теперь подписка журналов и газет также диджитализируется. Это не только современный способ оформления изданий, но и поддержка печатных медиа.

Надеемся, что это позволит увеличить количество подписки, а сторонники использования онлайн услуг воспользуются новым сервисом", - заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Осуществить подписку можно на сайте Укрпочты. Для подписки доступно около 3 тысяч газет и журналов как украинских, так и иностранных.

"Нужное издание можно найти и выбрать по названию, подписному индексу, тематике. На странице издания размещена информация о языке издания, периодичность выхода, минимальный срок подписки. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии", - говорится в сообщении.

Экономическая правда