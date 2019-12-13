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Европейский совет продлил санкции против России

Пятница, 13 декабря 2019, 10:25

Главы государств и правительств стран Европейского Союза продлили действие экономических санкций против Российской Федерации еще на 6 месяцев.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на президента Европейского Совета Шарля Мишеля

Прямая речь: "Мы имели дискуссию по России и Украине. Мы были проинформированы о результатах Нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать."

Детали: Такое решение утвердили во время первого дня работы саммита.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого призвал продолжить санкционное давление на Россию.

Украинская правда

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