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Президент рассказал, кому больше всего повысят пенсии

Пятница, 13 декабря 2019, 09:20

Пенсии будут расти в зависимости от возраста: те, кому за 80, будут получать на 1100 гривен больше.

Источник: Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Право на власть" на "1+1"

Прямая речь: "Сначала мы готовы сильно повысить пенсии – всем сразу не сможем, потому что 12 миллионов пенсионеров – на сумму от 400 до 1100 гривен пенсионерам старше 80. Мы на них выделим 13 миллиардов в 2020 году.

Затем мы будем снижать этот показатель – 75 плюс, 70 плюс и дальше".

Напомним:

5 ноября Зеленский поручил Минсоцполитики до конца года сделать возможным получение пенсий и справок через мобильное приложение и создать механизм, по которому лицу, достигшему пенсионного возраста, назначается пенсия без обращения в госучреждения.

Украинская правда

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пенсии Зеленский
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