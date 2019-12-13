Казначейская команда Банка Альянс признана лучшей: что это означает для клиентов

Мировой лидер по предоставлению информационных услуг и торговых систем для финансовых рынков компания Refinitiv определила победителя в ежегодной номинации Best Dealing Desk.

В 2019 году лучшим банковским дилером для клиентов и контрагентов в Украине признано казначейскую команду Банка Альянс.

Dealing Desk – это сложный уникальный элемент организационной структуры банка, который отвечает за собственные и клиентские операции на открытых рынках.

Награда Best Dealing Desk

Для победы в этой категории, помимо высоких качеств концентрации и глубокого опыта, критическое значение также имеют командная работа и исключительный уровень взаимной коммуникации.

Что эта награда значит для клиентов?

Как правило, у бизнесменов нет времени на то, чтобы разбираться в тонкостях колебания курса валют, ведь они не являются специалистами в этой сфере и не обязаны ими быть.

В Банке Альянс клиент работает с персональным дилером, который выводит заявки клиента на межбанковский валютный рынок.

С дилером всегда можно обсудить курсы валют, ближайшие векторы их развития и другие нюансы проведенных и запланированных валютных операций.

В крупных компаниях этим занимается специальный штат сотрудников, которые анализируют рынок, готовят информацию для принятия управленческих решений, а Банк Альянс предоставляет этот сервис клиенту на лучшем уровне в комплексе.

"Наша победа – результат упорного труда всей команды, которая ежедневно работает над улучшением показателей по каждому пункту, предоставляя клиенту лучший курс, лучшие котировки по запрашиваемому курсу. Именно компетенция и вовлеченность в рабочий процесс каждого участника нашей команды позволяют обеспечивать качество и скорость обслуживания клиентов банка на самом высоком уровне, – заявил начальник казначейской команды Банка Альянс Сергей Хлякин. – Нам, безусловно, приятно получить такую ​​высокую награду, это большая честь - соревноваться с профессионалами высокого уровня и победить. Я горжусь своей командой, и мы намерены двигаться дальше".



Компания Refinitiv (ранее – подразделение Thomson Reuters) является мировым лидером по предоставлению информационных услуг по текущим ценам на мировых фондовых биржах, товарно-сырьевых рынках, стоимости фьючерсов и уровню валютных курсов.