В МВФ не называют даты заседания, на котором могут утвердить программу по Украине

Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что дата заседания совета директоров Фонда пока неизвестна, но в любом случае этому должно предшествовать выполнение Киевом предварительных условий (prior actions).

Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока достигнута предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования на уровне менеджмента Фонда (staff level agreement, SLA), которая должна еще стать предметом обсуждения совета директоров.

Напомним:

В субботу стало известно, что Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины зависит от соблюдения законности в стране, сокращение влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных в результате банкротства банков", - заявила директор распорядителем фонда Кристалина Георгиева.

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