УЗ вместе с поляками запускает новый поезд в Берлин

Укрзализныця и Польская железная дорога запускают новый международный пересадочный маршрут Львов - Берлин, им можно будет воспользоваться с 15 декабря 2019 года.

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

По его словам, в настоящее время наблюдается большая популярность поездов в страны Европы.

"Вместе с польскими коллегами мы договорились организовать так называемый пересадочный маршрут Львов - Берлин. Поэтому украинцы смогут только с одной удобной пересадкой путешествовать в Германию, и ожидаем туристов из этой страны. Это путешествие займет чуть более 18 часов", - сказал он.

Начиная с 15 декабря пассажиры, путешествующие в Германию, смогут воспользоваться поездом № 89/90 Львов - Перемышль и на конечной станции осуществить пересадку на поезд № ЕС/EN 456/457 Перемышль - Берлин.

"Из Львова поезд № 89 будет отправляться в 16:20 и прибывает в Перемышль в 18:19, затем - пересадка на поезд № ЕС/EN 456 Перемышль - Берлин, который отправляется из Перемышля в 19:57 и прибывает в Берлин в 9:48 .

В обратном направлении поезд № ЕС/EN 457 Берлин - Перемышль будет отправляться из Берлина в 18:43 и прибывать в Перемышль в 08:38. После этого - пересадка на поезд № 90 Перемышль - Львов отправлением из Перемышля в 10:18, прибытие во Львов в 13:45", - сообщают в УЗ.

Поезд Перемышль - Берлин также будет останавливаться в Кракове, Катовице, Ополе, Вроцлаве и Франкфурте-на-Одере.

Экономическая правда