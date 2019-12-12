В приложении Kyiv Smart City теперь можно оплатить парковку

В приложении городских услуг Kyiv Smart City появилась возможность приобрести месячный абонемент на парковку на любой из муниципальных площадок и добавить автомобиль в свой профиль.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

"Отныне водители могут платить за парковку в приложении Kyiv Smart City. На муниципальных площадках не нужно будет искать паркомат, прикреплять чек оплаты к лобовому стеклу, покупать талоны и так далее.

Контроллер с номером авто сможет найти абонемент в общем списке и тем самым проверить, что за парковку уплачено", — сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Таким образом, помимо уже активных сервисов в приложении "Городской транспорт", "Афиша событий", "Коммунальные услуги", становится активным "Сервисы водителя". В нем стал доступен раздел "Парковочные абонементы", в котором и можно будет приобрести абонемент на парковку.

Абонемент будет действовать на платных муниципальных парковках Киева в течение одного календарного месяца, но разработчики уже работают над возможностью почасовой оплаты. Также при покупке можно опционально заказать физическую копию абонемента.

При покупке можно выбрать месяц и зону действия абонемента. Существует 3 зоны действия, каждая из которых определяет часть города, на муниципальных парковках которой пользователь сможет парковаться, используя абонемент.

Чтобы понять, что владелец находится на муниципальной парковке, где действует его абонемент, необходимо убедиться, что в смартфоне работает GPS и в приложении есть доступ к геолокации.

После этого в Kyiv Smart City появится надпись "Действует в Вашем местонахождении".

После покупки абонемента надо выбрать автомобиль, для которого назначается абонемент. Для этого надо добавить авто в профиль пользователя — это можно сделать в процессе покупки абонемента.

Оплачивать парковку можно привязанной в приложении картой, при этом процесс покупки абонемента займет не более минуты.

Кроме того, после обновления приложения Kyiv Smart City у пользователей появилась возможность привязать профиль к аккаунту в соцсети или банковскому профилю BankID.

Сообщается, что в будущем в приложении появятся новые сервисы, которые будут доступны только верифицированным пользователям.

Экономическая правда