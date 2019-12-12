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BlaBlaCar начнет продавать билеты на автобусы в Украине

Четверг, 12 декабря 2019, 14:59

Международный карпулинговий сервис BlaBlaCar закрыл сделку по покупке сервиса по поиску и покупке автобусных билетов Busfor и начал интегрировать его в свой бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что компании закрыли сделку в конце ноября 2019 года, после ее одобрения государственными регуляторами.

"Мы рады объединиться с BlaBlaCar и особенно гордимся тем, что технологии, созданные командой Busfor, позволят многомиллионному сообществу пассажиров сервиса BlaBlaCar воспользоваться автобусными перевозками.

Наше объединение произошло вовремя, учитывая, что рынок онлайн-продаж билетов на автобусы набирает обороты и станет существенным в ближайшие годы", - рассказал CEO Busfor Илья Екушевский.

Возможность покупки билетов на автобус на украинском платформе BlaBlaCar появится в начале 2020 года. Функция покупки будет доступна благодаря технологии Busfor.

Напомним:

BlaBlaCar объявил о покупке билетного сервиса Busfor в сентябре 2019 года.

Экономическая правда

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