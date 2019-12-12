Нацбанк не ожидает утверждения программы с МВФ до конца года

В Национальном банке ожидают, что до конца года Совет директоров МВФ не успеет утвердить новую кредитную программу для Украины.

Об этом во время брифинга заявил глава правления Нацбанка Яков Смолий.

"Мы ожидаем, и так построен график заседаний совета директоров МВФ, что в этом году решения о подписании программы не будет, но согласно тому графику, когда может состояться заседание, то это первый квартал 2020 года", - сказал он.

Напомним:

В субботу стало известно, что Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины зависит от соблюдения законности в стране, сокращение влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных в результате банкротства банков", - заявила директор распорядителем фонда Кристалина Георгиева.

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Экономическая правда