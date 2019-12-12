"Застрахуй дом и здоровье": Рожкова заявила о смс-угрозах
Первый заместитель главы правления Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что получила смс с угрозами.
Об этом она сообщила в Facebook.
"Вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - подчеркнула Рожкова.
Она отметила, что воспринимает эти угрозы как реальные, связанные с выполнением служебных обязанностей.
"Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - добавила Рожкова.
"Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается.
Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства. И вот вам небольшой тизер нашей работы в этом направлении", - подчеркнула заместитель главы НБУ.
Напомним:
В начале декабря первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что "к давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей".
Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны Коломойского.
Национальный банк предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, которые проходят под зданием учреждения не спонтанные, а проплаченные.
Экономическая правда
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