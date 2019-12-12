"Застрахуй дом и здоровье": Рожкова заявила о смс-угрозах

Первый заместитель главы правления Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что получила смс с угрозами.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом", - подчеркнула Рожкова.

фото: Facebook Рожковой

Она отметила, что воспринимает эти угрозы как реальные, связанные с выполнением служебных обязанностей.

"Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - добавила Рожкова.

"Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается.

Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства. И вот вам небольшой тизер нашей работы в этом направлении", - подчеркнула заместитель главы НБУ.

Напомним:

В начале декабря первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что "к давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей".

Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны Коломойского.

Национальный банк предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, которые проходят под зданием учреждения не спонтанные, а проплаченные.

Экономическая правда