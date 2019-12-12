Киев в 2019 году посетили 1,5 миллиона иностранных туристов — КГГА

За 9 месяцев 2019 года столицу Украины посетили 1,5 миллиона иностранных туристов, также Киев принял 2,2 миллиона украинских посетителей.

Об этом сообщили в Управлении туризма и промоций КГГА, передает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что город получил 61 миллион гривен туристического сбора.

"Город постоянно пытается контролировать качество услуг, которые получают туристы в столице. В частности, была создана рабочая группа, которая проверяет предприятия гостиничного хозяйства типа "хостел".

Осуществляются регулярные рейды по проблемным хостелам по утвержденному графику. Сейчас 105 таких помещений уже проверено. И только около десятка из них исправно платят налоги, туристический сбор и соответствуют санитарным нормам", - заявила глава постоянной комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

Экономическая правда