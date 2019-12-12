Конкуренты Space-X успешно запустили и приземлили ракету

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая одному из самых богатых людей планеты, основателю Amazon Джеффу Безосу, 11 декабря 2019 запустила многоразовую ракету-носитель New Shepard для суборбитального полета.

Об этом сообщает delo.ua.

Погодные условия мешали запуску с космодрома компании в Техасе. Изначально он был запланирован на 10 декабря. Потом запуск перенесли на сутки и откладывали еще на несколько часов из-за тумана.

По итогу New Shepard все-таки взлетел, успешно достиг апогея высотой 106,58 км. Затем капсула с полезной нагрузкой приземлилась на парашютах, а сама ракета мягко села на стартовую площадку.

Как сообщается на сайте компании Blue Origin, это 9-я коммерческая миссия с полезной нагрузкой (12-й успешный запуск для модели New Shepard — ред.).



