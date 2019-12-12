Нацбанк меняет время публикации официального курса гривни ко всем иностранным валютам

Национальный банк, начиная с 27 декабря 2019 года, будет публиковать ежедневный официальный курс гривни ко всем иностранным валютам до 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что это делается для большего удобства бизнеса и граждан - раньше так оперативно публиковался только официальный курс гривни к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам обнародовался до 18.00.

"Для ускорения расчета и обнародования официального курса гривни Национальный банк будет использовать в качестве кросс-курсов котировки иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg, которые ежедневно рассчитываются по состоянию на 15:30 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Сейчас для этого используются данные с сайтов других центральных банков, которые публикуются с определенным лагом и не позволяют публиковать официальный курс гривни ко всем валютам быстрее.

Кроме этого, для более простого представления и использования официальный курс гривни будет рассчитываться не за сто, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате 1 доллар США = 23,6885 грн (по состоянию на 10 декабря 2019 года).

Экономическая правда