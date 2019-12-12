Норвежцы останавливают строительство солнечной энергостанции в Украине из-за возможных изменений "зеленого тарифа"

Компания Scatec Solar остановила реализацию проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 65 МВт (СЭС) в Херсонской области из-за анонсированными изменениями в системе выплаты "зеленого тарифа".

Об этом сообщила руководитель по управлению бизнесом компании в Украине Алина Свидерская, передает ITC.

В частности, из-за этих изменений электростанция компании может потерять возможность продавать электричество в сеть по "зелёному тарифу", то есть по более высокой, чем рыночная, цене.

"В этот проект компания вложила 2-3 миллиона евро, и сейчас его полностью остановили", — сообщила Свидерская после заседания комитета "Европейской бизнес ассоциации" по вопросам топлива и энергетики.

По её словам, правительство планирует сократить срок, когда построенные электростанции смогут получить "зелёный тариф". И в соответствии с анонсированными датами, компания свою электростанцию ​​достроить не успеет.

Напомним:



Более 30 производителей альтернативной энергетики подписали открытое коллективное обращение к главе Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу и министру энергетики Алексею Оржелю с требованием изменить готовящийся правительственный законопроект об альтернативных источниках энергии.

20 ноября сообщалось, что в НЭК "Укрэнерго" не хватает средств, чтобы выплатить в первой декаде ноября аванс госпредприятию "Гарантированный покупатель" для компенсации его расходов по уплате "зеленого тарифа".

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости снижения "зеленых" тарифов, которые, по его мнению, являюттся слишком высокими и нерыночными, с компаниями, которые имеют действующие контракты на получение этих тарифов, он пообещал "общаться".





