США ввели санкции против крупнейшей судоходной компании Ирана и авиакомпании

Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейшей судоходной компании и авиакомпании Ирана за их причастность к перевозке оружия.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Минфина США.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на Исламскую Республиканскую Иранскую судоходную компанию, которая обвиняется в контрабанде оружия в Йемен от имени Корпуса стражей Исламской революции.

Управление заявило, что США в прошлом месяце захватили оружие на небольшой лодке, которая, как считается, направлялся к повстанцам хуситам.

Также сообщается, что авиакомпания Mahan Air оказала помощь Корпусу стражей Исламской революции, а также "переместила оружие и персонал для "Хезболлы" и режима Башара Асада в Сирии.

"Иранский режим использует свою авиационную и судоходную промышленность для снабжения региональных террористических и боевых групп вооружением, непосредственно способствуя разрушительным гуманитарным кризисам в Сирии и Йемене", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Европейская правда