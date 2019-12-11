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Анбандлинг "Нафтогаза": "Укртрансгаз" увеличил уставный капитал Оператора ГТС

Среда, 11 декабря 2019, 20:14

"Укртрансгаз" согласовал увеличение размера уставного капитала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" до 3,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в уставный фонд нового оператора ГТС также внесены активы Укртрансгаза, необходимые для оказания услуг по транспортировке газа.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым операция по передаче ГТС Украины от "Нафтогаза" к новому "Оператору ГТС" освобождается от уплаты НДС - этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлинга "Нафтогаза".

15 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

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Экономическая правда

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Нафтогаз ГТС Укртрансгаз
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