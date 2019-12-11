Уничтожение конфискованного подакцизного товара будут фиксировать на видео — Минюст
Кабинет министров принял постановление согласно которой конфискованные подакцизные товары (алкоголь, табачные изделия) будут уничтожаться предприятиями, отобранными в соответствии законодательства, а само уничтожение должно быть зафиксировано на видео.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"В связи с непрозрачным порядком уничтожения конфискованных подакцизных товаров такие товары попадали на рынок повторно.
Это подвергало опасности потребителей и приводило к недополучению доходов в государственный бюджет.
Отныне такие товары будут уничтожаться предприятиями, отобранные в соответствии с Законом "О публичных закупках", кроме небольших по объему партий, которые могут уничтожаться соответствующими комиссиями самостоятельно.
В то же время представителям бизнеса предоставляется право присутствовать при уничтожении этих товаров", - сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Еще одна новация - это введение видеосъемки процесса уничтожения конфиската. Анализ материалов видеофиксации позволит выявлять признаки нарушений со стороны должностных лиц, а также представителей организаций, осуществляющих уничтожение конфискованных подакцизных товаров.
Также постановлением предусматривается, что оборудование и другие предметы, которые были использованы для незаконного изготовления подакцизных товаров (кроме оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков), подлежат уничтожению.
Зато оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков будут переданы на реализацию.
Экономическая правда
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