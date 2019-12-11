Уничтожение конфискованного подакцизного товара будут фиксировать на видео — Минюст

Кабинет министров принял постановление согласно которой конфискованные подакцизные товары (алкоголь, табачные изделия) будут уничтожаться предприятиями, отобранными в соответствии законодательства, а само уничтожение должно быть зафиксировано на видео.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"В связи с непрозрачным порядком уничтожения конфискованных подакцизных товаров такие товары попадали на рынок повторно.

Это подвергало опасности потребителей и приводило к недополучению доходов в государственный бюджет.

Отныне такие товары будут уничтожаться предприятиями, отобранные в соответствии с Законом "О публичных закупках", кроме небольших по объему партий, которые могут уничтожаться соответствующими комиссиями самостоятельно.

В то же время представителям бизнеса предоставляется право присутствовать при уничтожении этих товаров", - сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Еще одна новация - это введение видеосъемки процесса уничтожения конфиската. Анализ материалов видеофиксации позволит выявлять признаки нарушений со стороны должностных лиц, а также представителей организаций, осуществляющих уничтожение конфискованных подакцизных товаров.

Также постановлением предусматривается, что оборудование и другие предметы, которые были использованы для незаконного изготовления подакцизных товаров (кроме оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков), подлежат уничтожению.

Зато оборудования для промышленного производства спирта этилового и алкогольных напитков будут переданы на реализацию.

Экономическая правда