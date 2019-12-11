Фонд госимущества провел ротацию в наблюдательном совете ОПЗ

Фонд государственного имущества провел ротацию членов наблюдательного совета Одесского припортового завода и назначил заместителя главы Фонда Сергея Игнатовского главой наблюдательного совета.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"Новая наблюдательный совет вместе с менеджментом ОПЗ провел переговоры с поставщиком газа, в ходе которых стороны достигли значительно лучших условий для завода по текущему контракту", - говорится в сообщении.

"Контракт с поставщиком газа обеспечит стабильную работу градообразующего предприятия, что позволит повысить заинтересованность инвесторов международных рынков. Непрерывное функционирование завода также обеспечивает рабочие места и своевременную заработную плату работникам", - отметил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По результатам переговоров приняли решение, что ОПЗ будет самостоятельно продавать 5000 тонн карбамида, благодаря чему завод сможет получить дополнительные средства на техническое переоснащение не менее 3-5 млн грн ежемесячно.

Напомним:

Ранее в Фонде госимущества заявили, что ожидаемая дата продажи Одесского припортового завода - конец 2020 года.

Экономическая правда