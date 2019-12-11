Первый автобус FlixBus поехал из Одессы

11 декабря из Одессы отправился в путь первый украинский автобус крупнейшего европейского оператора автобусных перевозок FlixBus.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что все автобусы новой линии Одесса - Прага - Плзень имеют фирменный брендинг, разработанный специально для Украины.

В частности, передняя часть автобуса окрашена в традиционный зеленый цвет компании, задняя - имеет желто-синий фон в цветах украинского флага, на который нанесены известные места из разных городов Украины.

На специальный брендинг попали следующие объекты:

Памятник Дюку де Ришелье, Одесса

Памятник основателям Киева

Церковь святых Ольги и Елизаветы, Львов

Львовский оперный театр

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, Черновцы

Фонтан "Зеркальная струя", Харьков

Дом Хренникова (гостиница "Украина"), Днепр

Хотинская крепость

Каменец-Подольская крепость

"Специальный брендинг был разработан в честь запуска первой линии. Планируется, что автобусы на следующих новых линиях будут брендированы в стандартном дизайне FlixBus", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что 4 и 5-летние автобусы Setra, которые начали работать на новой линии, соответствуют высоким стандартам компании по комфорту, и имеют: туалет, кондиционирование салона, электрические розетки, удобные сиденья с расширенным местом для ног, бесплатный Wi-Fi.

Напомним:

Открытие маршрута Одесса - Прага - Плзень FlixBus анонсировал на прес-конференции 4 декабря.