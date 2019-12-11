Кабмин вернул 14 имущественных комплексов Государственной зерновой корпорации
Правительство вернуло в государственную собственность 14 имущественных комплексов Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), которые были незаконно приватизированы ранее.
Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмм-канале.
"Эта многолетняя история тянулась в судах. Государство выиграло суд.
Дальнейшую судьбу мы должны определять по общим правилам реформы управления государственным имуществом.
Приватизация должна быть прозрачной и в условиях честной конкуренции", - заявил Гончарук.
Напомним:
4 декабря исполняющим обязанности Государственной продовольственно-зерновой корпорации стал гражданин Великобритании и экс-гендиректор агрохолдинга "Мрия" Саймон Чернявский.
31 октября в Литве был задержан бывший глава правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), которого Национальное бюро с марта 2017 года разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 миллионов долларов убытков предприятию.
Ранее в своем расследовании "Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров" Экономическая правда писала, как выводились средства из госкомпании, и на какие именно компании.
Экономическая правда
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