Кабмин вернул 14 имущественных комплексов Государственной зерновой корпорации

Правительство вернуло в государственную собственность 14 имущественных комплексов Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), которые были незаконно приватизированы ранее.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмм-канале.

"Эта многолетняя история тянулась в судах. Государство выиграло суд.

Дальнейшую судьбу мы должны определять по общим правилам реформы управления государственным имуществом.

Приватизация должна быть прозрачной и в условиях честной конкуренции", - заявил Гончарук.



Напомним:

4 декабря исполняющим обязанности Государственной продовольственно-зерновой корпорации стал гражданин Великобритании и экс-гендиректор агрохолдинга "Мрия" Саймон Чернявский.



31 октября в Литве был задержан бывший глава правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), которого Национальное бюро с марта 2017 года разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 миллионов долларов убытков предприятию.

Ранее в своем расследовании "Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров" Экономическая правда писала, как выводились средства из госкомпании, и на какие именно компании.

Экономическая правда