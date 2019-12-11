Укравтодор будет собирать жалобы водителей через приложение

Укравтодор начал сотрудничество с навигационной системой Waze, которая позволяет собирать данные водителей о состоянии дорожного покрытия, аварии или погодных условиях онлайн.

Об этом сообщает пресс служба Укравтодора.

Отныне все жалобы на автодороги пользователей программы собираются в единую базу, которая будет доступна для дорожной службы в режиме реального времени.

Таким образом ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране.

А также оперативно получать уведомления о гололедице или ограничения в движении из-за аварии и реагировать на них.

Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если последние их добавили.

Пока система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях. Но в дальнейшем должна заработать по всей стране.

"Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог", - считает глава Укравтодор Александр Кубраков.

Справка.



Waze — бесплатное социальное навигационное приложение для мобильных устройств, позволяющее отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, получать информацию и предупреждать других пользователей об изменении дорожных условий, препятствиях, полиции, общаться с другими пользователями на карте. Карты в Waze создаются самими пользователями.

Waze был создан в Израиле. В июне 2013 Google купила Waze за 1,1 млрд долларов.

Экономическая правда