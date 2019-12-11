Укрэксимбанк не смог выбрать нового главу правления

Наблюдательный совет АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" принял решение о повторном проведении конкурсного отбора председателя правления банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"6 декабря 2019 года Наблюдательный совет Акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" принял мотивированное решение о повторном проведении конкурсного отбора председателя правления банка, который был объявлен 18 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Дата начала повторного конкурса будет объявлена отдельно.

Напомним:

Главу "Укрэксимбанка" обвиняют в содействии Курченко и Арбузову для обеспечения интересов Ложкина и Порошенко.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году. По данным ЭП, банкир является приближенным к бывшему президенту Петру Порошенко лицом.

Гриценко с июня 2007 года по февраль 2013 года работал вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standard Bank PLC, а с февраля 2013 года по июль 2014 года - в должности ассоциированного директора, члена Комитета по управлению активами Banque Havilland SA.

В 2004-2005 годах Гриценко работал на должности начальника управления коммерческих долговых обязательств департамента финансовой политики Министерства финансов.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.

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Экономическая правда