"Укрэнерго" из-за низкого спроса максимально ограничивает импорт электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" на фоне сохранения низкого спроса на электрическую энергию в объединенной энергетической системе максимально ограничивает возможности для импорта ресурса,

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук, передает Интерфакс-Украина.

"В объединенной энергосистеме у нас продолжается ситуация сниженного спроса: и из-за погоды, и из-за низкого уровня промпроизводства.

Поэтому мы практически полностью ограничиваем возможности для импортеров, внося корректировки в графики. Ночные часы – все по нулям, в дневные часы идет небольшой объем импорта", – сказал он.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что с учетом текущей ситуации до конца декабря сложно спрогнозировать вероятность возвращения больших объемов импорта электрической энергии в ОЭС.

"До конца декабря очень тяжело спрогнозировать, будут ли значительные объемы импорта, которые мы наблюдали в первой половине октября", – сказал Ковальчук.

Согласно данным СМИ, импорт из Беларуси после прекращения 2 декабря возобновился в небольших объемах 7 декабря.

В последние два дня он составляет 350 МВт, исключая период с полуночи до 8 утра, когда он равен нулю.

Импорт из России, остановившийся 5 декабря, по-прежнему полностью отсутствует.