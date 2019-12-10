В компании Фирташа отреагировали на штраф АМКУ

В ООО "Региональная Газовая Компания" заявили, что АМКУ, оштрафовав облгазы, вынес "поспешное и необоснованное решение".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Украине по всей цепи от газодобывающих скважин, по маршрутам газотранспортной и газораспределительных систем и до конечного потребителя при измерении осуществляется приведение объемов газа к стандартным условиям (температура +20 и 760 мм рт.ст.).

Запрещая приведения газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других", - заявили в РГК.

В компании отметили, что расценивают такие действия АМКУ как "вопиющее проявление давления чиновников на бизнес" и будут обжаловать решение Комитета.

Напомним:

Анитмонопольний комитет оштрафовал 16 облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа на 278 миллионов гривен за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа.

Экономическая правда