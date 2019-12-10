В компании Фирташа отреагировали на штраф АМКУ
В ООО "Региональная Газовая Компания" заявили, что АМКУ, оштрафовав облгазы, вынес "поспешное и необоснованное решение".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"В Украине по всей цепи от газодобывающих скважин, по маршрутам газотранспортной и газораспределительных систем и до конечного потребителя при измерении осуществляется приведение объемов газа к стандартным условиям (температура +20 и 760 мм рт.ст.).
Запрещая приведения газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других", - заявили в РГК.
В компании отметили, что расценивают такие действия АМКУ как "вопиющее проявление давления чиновников на бизнес" и будут обжаловать решение Комитета.
Напомним:
Анитмонопольний комитет оштрафовал 16 облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа на 278 миллионов гривен за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа.
Экономическая правда
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