Минифраструктуры объявит новый конкурс на аренду помещений аэропорта "Борисполь"

Министерство инфраструктуры совместно с Фондом госимущества проведут новые конкурсы на аренду имущества аэропорта "Борисполь", в частности - аренды площадей для торговли.

Об этом заявили министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Вопрос аренды в аэропорту Борисполь не решен с апреля 2018 года. Ранее для аренды площадей в аэропорту Борисполь выставлялся один большой лот, это фактически ограничивало круг участников конкурса. До сих пор процедура не была изменена. Если мы хотим получать по аренде больше - мы должны по другому к этому подходить.

Что сейчас предлагается? У нас общая позиция с Фондом государственного имущества - должна быть конкуренция между потенциальными арендаторами. Кто предложит лучшие условия - тот будет арендовать", - рассказал Криклий.

По словам Сенниченко, в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением - это будет способствовать прозрачности проведения конкурса и поможет более эффективно использовать государственное имущество.

Международный аэропорт "Борисполь" намерен передать на конкурсных условиях в аренду площади, расположенные в Терминале F и D.

Отмечается, что это будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров и увеличению доходов государственного предприятия - балансодержателя.

Экономическая правда