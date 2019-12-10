НАПК также заинтересовались "слугой народа" Холодовым, который лоббировал табачные правки
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова на предмет лоббирования законодательного нововведения, которое должно улучшить финансовые условия для табачного бизнеса, к которому он и его семья имеют отношение.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В Нацагентстве сообщили, что они "осуществляют мониторинг и контроль за выполнением требований законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности народных депутатов 9-го созыва, в том числе и Андрея Холодова".
В НАПК также отметили, что информация, изложенная в расследовании "Схем", "будет проанализирована в рамках осуществления указанного мониторинга".
Напомним:
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова из-за лоббирования табачных правок.
Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" пришли к выводу, что Холодов отстаивал свои интересы, когда лоббировал в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком.
Расследователи установили, что "слуга народа" через ряд подставных лиц и номинальных держателей таки связан с табачным бизнесом. В частности, с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовым поставками табачных изделий в точки продаж.
Выяснилось, что фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Андрея Холодова на Кипре в городе Лимассол.
Позже депутат отмечал, что кипрская компания, на которую заведен этот бизнес, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, но не смог сказать, кому именно
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