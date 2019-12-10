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Стало известно, какие темы больше всего обсуждали в Twitter в 2019 году

Вторник, 10 декабря 2019, 17:43

В социальной сети Twitter назвали самые обсуждаемые темы в 2019 году - чаще всего пользователи обсуждали сериал "Игра престолов" и ретвитили фото куриного яйца.

Об этом сообщается в блоге компании.

Твитом, который собрал больше ретвитов во всем мире, стало изображение яйца. Это фото также признали самым популярным в 2019 году в Instagram.

Наиболее обсуждаемыми телешоу в этом году стали "Игра престолов", "Очень странные дела" и "Симпсоны".

Самые обсуждаемые фильмы - "Мстители. Завершение", "История игрушек 4" и "Джокер".

 

Самые обсуждаемые спортивные команды - футбольные клубы "Барселона", "Реал Мадрид" (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Самые обсуждаемые спортсменки - американская футболистка Меган Рапино и теннисистки Серена Уильямс (США) и Наоми Осака (Япония).

Самые популярные спортсмены - футболисты Неймар (Бразилия), Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия).

Экономическая правда

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