Линия магазинов EVA инвестировала в развитие сети около 400 миллионов

В 2019 году компания "РУШ", которой принадлежит сеть магазинов EVA, инвестировало около 400 миллионов гривень в развитие и расширение своей сети, половина инвестиций была направлена на развитие розничной сети.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Другую половину составили расходы на развитие логистики и e-commerce.



Сообщается, что в 2020 году основным направлением инвестирования будет развитие информационных технологий.

"Для сравнения, за 2016-2018 общая сумма инвестиций составила 800 млн грн. Уверенно могу сказать, что основным направлением инвестирования в 2020 году будет развитие информационных технологий, e-commerce и логистики", – говорит директор сети Eva Ольга Шевченко.

В планах сети расшириться до 970 магазинов до конца текущего года и открыть 180 магазинов в течение следующего.

Как сообщается, новые магазины будут сосредоточены в западных регионах Украины.

В 2020 году Линия магазинов EVA также планирует запустить собственную службу курьерской доставки. Первым городом, где появится служба, будет Киев.

По ее словам, концепция доставки EVA будет отличаться от Glovo или Uber. Товар будет доставляться непосредственно со склада, а не из магазинов.

"На сайте ассортимент товаров гораздо шире, чем в магазинах, – раза в три. Магазины у нас небольшие, поэтому мы не имеем возможности представить весь ассортимент, который можем предложить. Поэтому товар собирается только из склада", – говорит топ-менеджерка.

Справка.

Линия магазинов EVA – крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья, предлагающий широкий ассортимент товаров декоративной косметики, товары по уходу за лицом и телом, бижутерию, аксессуары, бытовые товары, а также товары по уходу за детьми.

За 17 лет компания выросла до количества 900 магазинов по всей территории Украины, представила более чем 30 000 ассортиментных позиций, а также начала 37 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 11 000 человек.

Экономическая правда