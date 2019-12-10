Нефьодов рассказал, сколько руководителей центрального аппарата уволили во время перезапуска таможни
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что при запуске новой таможни уволили 80% руководителей центрального аппарата.
Об этом он сказал во время презентации новой таможни 10 декабря, передает hromadske.
"В центральном аппарате мы поменяли около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена", - рассказал Нефьодов.
По его словам, всего уволили около 500 старых одиозных руководителей.
Напомним:
8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.
Из государственного бюджета-2020 на совершенствование инфраструктуры таможни выделили 480 миллионов гривен - деньги потратят на новые пункты пропуска и установку оборудования.
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