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Нефьодов рассказал, сколько руководителей центрального аппарата уволили во время перезапуска таможни

Вторник, 10 декабря 2019, 15:14

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что при запуске новой таможни уволили 80% руководителей центрального аппарата.

Об этом он сказал во время презентации новой таможни 10 декабря, передает hromadske.

"В центральном аппарате мы поменяли около 80% всего руководящего состава. Это не только заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и нижнего звена", - рассказал Нефьодов.

По его словам, всего уволили около 500 старых одиозных руководителей.

Напомним:

8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.

Из государственного бюджета-2020 на совершенствование инфраструктуры таможни выделили 480 миллионов гривен - деньги потратят на новые пункты пропуска и установку оборудования.

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таможня
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