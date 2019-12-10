СЕТАМ продал активов Приватбанка на 200 миллионов

На онлайн-аукционе OpenMarket продали разные объекты недвижимости Приватбанка на общую сумму более 200 миллионов гривен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ".

Отмечается, что среди топ-5 самых дорогих реализованных лотов - нефтебазы в Коростене (21,8 млн грн), Житомире (15,3 млн грн) и Броварах (14 млн грн), а также - нежилое помещение в Черкассах (8,5 млн грн) и квартира в Днепре (7,4 млн грн).

"Приватбанк является первым по сумме дополнительно заработанных денег среди банков, которые продают активы на OpenMarket. Это говорит о привлекательности лотов, выставленных банком, и цену на них. Особенно большой интерес среди покупателей вызвали аукционы по продаже нефтебаз", - заявил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Сообщается, что договор между СЕТАМ и Приватбанком был подписан в 2017 году.

Экономическая правда