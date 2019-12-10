Нацбанк изменил правила выпуска и использования платежных карт

Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками эмиссии платежных карточек и операций с их использованием.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику осуществления расчетов с использованием электронных платежных средств", - говорится в сообщении.

В частности, НБУ: нормировал порядок использования пользователем платежного приложения и деятельность информационно-технического посредника, предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карточку.

Также Нацбанк предусмотрел право эмитировать до счета, открытого на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя этого физического лица.

Кроме этого, регулятор предоставил право банка передавать пользователю платежную карту через своего агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов.

Также НБУ определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом.

"Национальный банк ожидает, что введение таких требований будет побуждать банки совершенствовать уровень обслуживания пользователей, способствовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию электронных платежных средств", - заявили в пресс-службе.

Экономическая правда