Стартап украинца Firefly планирует "убить рынок" дешевыми доставками в космос

Основатель украинского-американской космической компании Firefly Максим Поляков рассказал, что сейчас идет разработка кислородно-керосиновой ракеты Firefly Alpha, который сможет предложить самую низкую цену за вывод на орбиту килограмма груза и зарабатывать при этом 150% прибыли.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

Бизнесмен говорит, что благодаря новой ракете компания изменит рынок космических поставок.

"Мы можем убить рынок", - утверждает Поляков.

По его словам, ракета Firefly Alpha идеальна для военных программ.

"Военные не летают вместе с коммерческими грузами, военные летают только с территории США. Фактически мы забираем еще и рынок военных заказов", - говорит он.

Военные, продолжает предприниматель, стремятся выйти на малые орбиты: вместо десяти спутников по 500 млн дол на высоких орбитах они хотят выводить несколько сотен дешевых спутников на низкие орбиты.

"Устойчивость такой группировки значительно выше. Ракета Firefly Alpha идеальна для реализации такой концепции", - уверен Поляков.Firefly Alpha предназначена для запуска малых спутников и способна выводить до 1 тонны груза на низкую околоземную орбиту и 500 кг - на высокую.

Стоимость запуска составит около 8 млн долл. Ввод в эксплуатацию должен был состояться в декабре 2019 года, однако был перенесен на начало 2020 года.

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Экономическая правда