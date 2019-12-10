Минцифры ищет 15 стартапов для поездки в Кремниевую долину

Министерство цифровой трансформации объявило конкурс - 15 лучших технологических стартапов будут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов "Startup Grind Global 2020" в Кремниевой долине.

Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.

Конкурс проводят совместно со Startup Grind Kyiv при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Отмечается, что победители конкурса получат билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции и pr-поддержку организаторов, покрытие финансовых затрат на логистику.

"Более чем 125 стран мира отбирают 300 лучших среди лучших стартапов, которые презентуют свой продукт с 9 по 12 февраля на Startup Grind Global 2020 - мероприятии, которое посетят не менее 10 000 человек. Презентация будет проходить на 10 сценах в сердце мировой стартап-экосистемы и венчурных инвестфондов, в Кремниевой долине", - говорится в сообщении.

В Минцифры добавляют, что впервые Украину на мировой стартап-арене представит столь масштабная национальная делегация.

"Стать участниками могут зрелые стартапы, которые построили продукт, знают, что такое прибыль, не понаслышке, готовы к масштабированию. Для участия в конкурсе стартапам нужно заполнить онлайн анкету до 12:00 16 декабря 2019 года", - заявили в пресс-офисе.

От Министерства цифровой трансформации в жюри конкурса входят заместитель министра по вопросам развития ИТ-отрасли Александр Борняков и советник министра Максим Слободянюк.

Экономическая правда